В Бай-Тайгинском районе Тувы произошло землетрясение

В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Источник: Комсомольская правда

25 апреля в 07:31 по местному времени в Туве произошло землетрясение магнитудой 3,1. В региональном МЧС уточнили, что сейсмическое событие зарегистрировали в 22 километрах от села Бай-Тал Бай-Тайгинского района.

— Колебания земной поверхности не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, — добавили спасатели.

Территория республики находится в сейсмоактивном регионе. Но во многих случаях землетрясения не приводят к разрушениям зданий, так как их магнитуда редко превышает 4,5, а эпицентры часто находятся в безлюдных или малонаселенных районах.

Телефон экстренных служб — 112.