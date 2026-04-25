В Бай-Тайгинском районе Тувы произошло землетрясение

25 апреля в 07:31 по местному времени в Туве произошло землетрясение магнитудой 3,1. В региональном МЧС уточнили, что сейсмическое событие зарегистрировали в 22 километрах от села Бай-Тал Бай-Тайгинского района.
— Колебания земной поверхности не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, — добавили спасатели.
Территория республики находится в сейсмоактивном регионе. Но во многих случаях землетрясения не приводят к разрушениям зданий, так как их магнитуда редко превышает 4,5, а эпицентры часто находятся в безлюдных или малонаселенных районах.
