Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ассенизатор с блатными номерами и тонировкой привлек внимание гаишников

ГАИ Уфы нашла водителя ассенизатора с блатными номерами и тонировкой.

Источник: Комсомольская правда

На одной из улиц Уфы обнаружили ассенизатор с «блатными» номерами Х001УХ. Видео со спецмашиной в своих соцсетях опубликовал блогер Хуршед Нурматов.

Записью тут же заинтересовались сотрудники ГАИ — они заметили, что водителя грузовика нарушает правила тонировки.

— На стекла была нанесена пленка, светопропускаемость которой не соответствует требованиям законодательства, — пояснили в ведомстве.

Инспекторы нашли ассенизатор, и признаки нарушения подтвердились. На 38-летнего водителя составили административный протокол. Мужчина отказался от комментариев, но пленку со стекол снял сам прямо на месте.