Ассенизатор с блатными номерами и тонировкой привлек внимание гаишников

На одной из улиц Уфы обнаружили ассенизатор с «блатными» номерами Х001УХ. Видео со спецмашиной в своих соцсетях опубликовал блогер Хуршед Нурматов.
Записью тут же заинтересовались сотрудники ГАИ — они заметили, что водителя грузовика нарушает правила тонировки.
— На стекла была нанесена пленка, светопропускаемость которой не соответствует требованиям законодательства, — пояснили в ведомстве.
Инспекторы нашли ассенизатор, и признаки нарушения подтвердились. На 38-летнего водителя составили административный протокол. Мужчина отказался от комментариев, но пленку со стекол снял сам прямо на месте.