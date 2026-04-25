Бастрыкин запросил доклад по делу о халатности врачей в Златоусте

Уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» возбудили следственные органы после публикаций в СМИ о ситуации в Златоусте. Согласно информации, местный житель с онкологическим заболеванием уже два месяца не получает необходимые лекарственные препараты. В связи с отсутствием медикаментов мужчину перевели в паллиативное отделение.