Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Химках жители почти 40 домов остаются без горячей воды более суток

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Отопление и горячее водоснабжение порядка 40 домов в районе Сходня городского округа Химки в Московской области ограничены из-за ремонтных работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТСК «Мосэнерго».

Источник: Freepik

Как подтверждают жители ряда домов, вместо горячей воды из кранов течет холодная примерно с 14:00 24 апреля.

«24 апреля велись ремонтные работы на магистральной сети в районе дома № 14а на улице Чапаева. Подача теплоносителя была возобновлена в 20:00. Отсутствие отопления и ГВС в отдельных домах связано с необходимостью настроек внутридомовых систем — управляющие компании не запустили систему. 25 апреля на другом участке — [по адресу:] Первый дачный, 8 — [с 06:00] ведутся работы, в связи с чем ограничена подача теплоносителя к 38 домам», — пояснили в пресс-службе.

Там заверили, что завершение работ ожидается в течение трех часов — ориентировочно до 16:00.