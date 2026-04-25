В Химках жители почти 40 домов остаются без горячей воды более суток

«24 апреля велись ремонтные работы на магистральной сети в районе дома № 14а на улице Чапаева. Подача теплоносителя была возобновлена в 20:00. Отсутствие отопления и ГВС в отдельных домах связано с необходимостью настроек внутридомовых систем — управляющие компании не запустили систему. 25 апреля на другом участке — [по адресу:] Первый дачный, 8 — [с 06:00] ведутся работы, в связи с чем ограничена подача теплоносителя к 38 домам», — пояснили в пресс-службе.