Хотела сорвать куш, но теперь пойдет под суд: сотрудница почты украла лотерейные билеты на 11 тысяч рублей

Сотрудница почты пойдет под суд за присвоение лотерейных билетов на 11 тысяч рублей. Похоже так жительница города Юрюзань Челябинской области хотела увеличить свои шансы на победу в лотерее. Но удача оказалась не на ее стороне. Скоро она пойдет под суд по статье «Присвоение и растрата».
— Установлено, что обвиняемая, находясь на рабочем месте, присвоила себе находившиеся на реализации гражданам лотерейные билеты на общую сумму 11 тыс. рублей и произвела их розыгрыш, — рассказывает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Уголовное дело уже передали в Катав-Ивановский городской суд.