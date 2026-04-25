Хотела сорвать куш, но теперь пойдет под суд: сотрудница почты украла лотерейные билеты на 11 тысяч рублей

Сотрудница почты пойдет под суд за присвоение лотерейных билетов на 11 тысяч рублей. Похоже так жительница города Юрюзань Челябинской области хотела увеличить свои шансы на победу в лотерее. Но удача оказалась не на ее стороне. Скоро она пойдет под суд по статье «Присвоение и растрата».