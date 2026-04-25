Хотела сорвать куш, но теперь пойдет под суд: сотрудница почты украла лотерейные билеты на 11 тысяч рублей

Сотрудница почты украла лотерейные билеты на 11 тысяч в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудница почты пойдет под суд за присвоение лотерейных билетов на 11 тысяч рублей. Похоже так жительница города Юрюзань Челябинской области хотела увеличить свои шансы на победу в лотерее. Но удача оказалась не на ее стороне. Скоро она пойдет под суд по статье «Присвоение и растрата».

— Установлено, что обвиняемая, находясь на рабочем месте, присвоила себе находившиеся на реализации гражданам лотерейные билеты на общую сумму 11 тыс. рублей и произвела их розыгрыш, — рассказывает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело уже передали в Катав-Ивановский городской суд.