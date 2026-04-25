Полиция проверяет информацию о нападении на девушек на пляже в Туапсе

Полиция Туапсинского района инициировала проверку после инцидента на пляже «Приморский». Утром 25 апреля в дежурную часть обратилась местная жительница, ставшая очевидцем происшествия.
По словам заявительницы, на берегу моря неизвестный мужчина, находившийся, предположительно, в состоянии опьянения, проявил агрессию и напал на девушек. На место происшествия немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в данный момент сотрудники полиции устанавливают личность правонарушителя и выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям мужчины.