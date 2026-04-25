В Иркутской области проводят взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска

Спасатели начали плановую подготовку к весеннему половодью. На реке Нижняя Тунгуска в районе посёлка Подволошино специалисты проводят ослабление ледовых полей с помощью взрывов. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. Это делают, чтобы снизить риск заторов и минимизировать подтопления. За процессом с воздуха следят беспилотники МЧС.