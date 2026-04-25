Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области проводят взрывные работы на реке Нижняя Тунгуска

Такие меры необходимы для предупреждения паводков.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели начали плановую подготовку к весеннему половодью. На реке Нижняя Тунгуска в районе посёлка Подволошино специалисты проводят ослабление ледовых полей с помощью взрывов. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. Это делают, чтобы снизить риск заторов и минимизировать подтопления. За процессом с воздуха следят беспилотники МЧС.

— На территории региона межведомственные группы по контролю за прохождением паводка проводят мониторинг складывающейся оперативной обстановки, информируют жителей о порядке действий в случае её ухудшения и возможной эвакуации, оказывают адресную помощь населению, — поделились спасатели.

В регионе работают штатные и временные гидрологические посты. Почти все противопаводковые меры уже выполнены. Исключение — Катангский район: там в конце апреля — начале мая проведут бурение льда.