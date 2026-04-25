В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек

БЕЛГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил в «Макс» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«При очередных атаках беспилотников ВСУ ранены пять мирных жителей», — написал он.

По его словам, в числе пострадавших две женщины и три мужчины, у одного из них тяжелые проникающие ранения грудной клетки и множественные осколочные ранения.

«Город Белгород атакован беспилотником, в результате чего поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей Белгорода временно остается без света. Аварийные службы приступили к восстановительным работам», — отметил губернатор.

