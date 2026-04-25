После атаки БПЛА в Екатеринбурге девяти гражданам потребовалась медицинская помощь

«По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи», — написал губернатор.
Атака привела к повреждению 44 квартир. «На оперативном штабе представители региональных ответственных служб и ведомств доложили, как идет ликвидация последствий атаки вражеского БПЛА, в результате которой пострадал жилой дом. Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. По предварительным данным, пострадали 44 квартиры», — говорится в сообщении.
Из дома эвакуировали 81 жителя. Большинство из них самостоятельно решили вопрос своего временного размещения. «По предварительным данным, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. О необходимости временного жилья заявила только одна семья, она размещена в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно», — написал губернатор.
Угрозы обрушения дома нет. «Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий», — сообщил Паслер.