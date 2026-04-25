Учения по тушению лесных пожаров прошли в Михайловском лесничестве Нижегородской области

Пожарно-тактические учения по тушению лесных пожаров прошли в Михайловском лесничестве Уренского муниципального округа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По легенде, при патрулировании леса был обнаружен очаг возгорания, который представлял угрозу для ближайших населенных пунктов. Пожарные быстро справились с поставленной задачей, отработав все необходимые навыки для действий в условиях реальной чрезвычайной ситуации.
Для более оперативного и слаженного реагирования в распоряжении МЧС имеются дроны и беспилотники, которые используются при разведке очагов возгорания и мониторинге обстановки в реальном времени.