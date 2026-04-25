По информации газеты, Юрий Шамара, который до 2025 года владел на Кубани Ильским нефтеперерабатывающим заводом, был заинтересован в приобретении гольф-клуба Grange-over-Sands в Озерном крае. Как пишет издание, ранее члены клуба проголосовали за продажу имеющего долги объекта на имя дочери предпринимателя, певицы Анастасии Шамары. Но после того, как вмешалось британского правительство, сделка была сорвана.