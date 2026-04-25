Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту столицы Мали приостановили полеты

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аэропорт столицы Мали Бамако приостановил полеты, неподалеку была слышна стрельба, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2024

Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром в субботу рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от Бамако. Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице страны Бамако.

«Полеты приостановлены в аэропорту Бамако. Стрельба была слышна со стороны базы 101 (в районе населенного пункта — ред.) Сену, района, где также находится аэропорт», — пишет агентство, перепечатку материала которого приводит радиостанция RFI.