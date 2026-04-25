Водителей фур арестовали за неповиновение в Астане

В Астане выявили факты неповиновения и нарушений при контроле тяжеловесного автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках совместных мероприятий по контролю за проездом тяжеловесных автотранспортных средств на территории Астаны зафиксированы случаи неповиновения сотрудникам инспекции транспортного контроля и полиции.

Так, 12 апреля 2026 года на объездной дороге Астаны водители двух самосвалов Shacman отказались проходить весовой контроль и по указанию представителя ТОО умышленно выгрузили грунт на проезжую часть, оказав активное сопротивление законным требованиям сотрудников инспекции и полиции.

14 апреля 2026 года при аналогичных мероприятиях три самосвала Shacman не подчинились требованиям инспекторов транспортного контроля. В результате действенных мер сотрудников полиции транспортные средства были остановлены и направлены на процедуру взвешивания.

Проверка показала превышение допустимых весовых параметров.

По решению суда все правонарушители арестованы на срок от 15 до 18 суток за неповиновение, также наложены штрафы за перегруз, а транспортные средства водворены на штрафную стоянку.