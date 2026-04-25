Недавно отремонтированная крыша в Самаре не выдержала ветра

В Куйбышевском районе Самары из-за сильного ветра с крыши дома, которую недавно отремонтировали, начали падать куски кровельного покрытия. Об этом рассказали жители в соцсетях.
Все случилось в субботу, 25 апреля в микрорайоне «Сухая Самарка» на улице Флотской, 17. Как рассказывают очевидцы, в момент порыва ветра рядом с домом находилась семья с детьми. К счастью, люди успели укрыться в машине. Никто не пострадал. Однако жители возмущены, ведь, по их словам, ремонт кровли проводился недавно, но крепления не выдержали нагрузки.
Официальной информации по этому случаю пока не поступало.