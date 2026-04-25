Подозреваемый в пытках в колонии Атбасара попытался совершить суицид

«В производстве СМУС находится уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 146 (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) УК. 24 апреля 2026 года в ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем всем подсудимым предъявлено новое обвинение, согласно которому подсудимым вменяется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2 части 4 статьи 362 (Превышение власти или должностных полномочий) 362 УК. Для вручения подсудимым нового обвинительного акта суд объявил перерыв до 4 мая 2026 года. После оглашения нового обвинительного акта, подсудимый Ж. неустановленным предметом нанес небольшие порезы в области кисти руки», — сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.
Ему оказали первую медицинскую помощь, которую вызвал суд.
«После осмотра врачом подсудимый отпущен домой (подсудимый находится под подпиской о невыезде), его состоянию здоровья ничто не угрожает», — добавили в суде.
Напомним, осенью 2023 года в интернете распространились кадры жестоких пыток заключенного Тимура Данебаева в казахстанской колонии. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Было начато служебное расследование. 6 сентября правозащитник Елена Семенова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту пыток. Позднее в КУИС сообщили, что уволят 11 правоохранителей, а начальника ДУИС, его заместителя и главу колонии отстранят от занимаемых должностей. Также в КУИС подтвердили возбуждение уголовного дела.
31 июля 2024 года начался суд над 12 сотрудниками колонии Атбасара по делу о пытках. Трое из них находятся под стражей, остальные отпущены под залог. По материалам дела признаны потерпевшими 44 сидельца колонии, процесс проходит с участием присяжных заседателей.
20 августа КазТАГ приводил шокирующие подробности с допроса потерпевших по данному резонансному делу.
12 ноября подвергшийся пыткам в колонии города Атбасар осужденный активист Тимур Данебаев заявил о своем похищении.
12 февраля 2025 года КазТАГ сообщал, что пытавшие активиста Тимура Данебаева герои резонансного видео из колонии Атбасара полностью оправданы судом. Примечательно, что государственный обвинитель просил для подсудимых реальные сроки заключения. Суд объяснил оправдательный приговор решением присяжных заседателей. 13 февраля стало известно, что Данебаев и другие заключенные, не согласные с оправдательным вердиктом суда по делу о пытках, объявили голодовку.
15 февраля правозащитники сделали заявление по оправдательному приговору по делу о пытках в Атбасаре, выразив тревогу в связи с оправдательным вердиктом. В этот же день прокуратура Амолинской области заявила, что опротестовала оправдательный приговор. 11 апреля стало известно, что суд отменил оправдательный приговор по делу о пытках в колонии Атбасара.
11 апреля устроившие пытки в колонии Атбасара выразили несогласие с отменой оправдательного вердикта.
24 декабря 2025 года суд присяжных оправдал устроивших пытки в колонии Атбасара.
29 января 2026 года КазТАГ сообщал, что в деле о пытках были выявлены процессуальные нарушения.
17 марта суд вновь отменил уголовное дело о пытках со стороны сотрудников исправительной колонии в Атбасаре.
9 апреля дело о пытках в колонии Атбасара вновь поступило в суд.