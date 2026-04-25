Подозреваемый в пытках в колонии Атбасара попытался совершить суицид

«В производстве СМУС находится уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 146 (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) УК. 24 апреля 2026 года в ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем всем подсудимым предъявлено новое обвинение, согласно которому подсудимым вменяется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2 части 4 статьи 362 (Превышение власти или должностных полномочий) 362 УК. Для вручения подсудимым нового обвинительного акта суд объявил перерыв до 4 мая 2026 года. После оглашения нового обвинительного акта, подсудимый Ж. неустановленным предметом нанес небольшие порезы в области кисти руки», — сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.