Спасатели нашли тела троих туристов в горах Бурятии после схода лавины

Сначала спасатели нашли тело женщины 1984 года рождения. В агентстве уточнили, что ее тело доставили в район кафе «Белый Иркут», где его передадут полицейским.
«В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела еще двоих погибших: мужчин 1988 и 1981 годов рождения», — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели продолжают поиски последнего участника группы — мужчины 1985 года рождения.
Инцидент произошел 24 апреля. В зоне схода снежной массы находилась туристическая группа из семи человек. Трое мужчин выбрались из-под лавины сами, их доставили в больницу. Одного мужчину госпитализировали, двоих перевели на амбулаторное лечение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).