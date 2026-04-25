В Румынии нашли обломки второго беспилотника

Заявление ведомства было распространено через несколько часов после первого — в котором сообщалось о падении обломков БПЛА на жилой дом в городе Галац, соседнем с Тулчей. Также фрагменты дрона повредили столб линии электропередачи. Никто не пострадал. Румынское Минобороны возложило ответственность за произошедшее на Россию.
МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.