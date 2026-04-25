«Такого хаоса ещё не было»: стекла теплохода выбило волной в Волгограде

Качка была такой, что речной трамвайчик едва не опрокинулся, делятся пассажиры.

Разгулявшийся накануне в Волгоградской области шторм многим нанес урон. Досталось и речному трамвайчику, курсирующему между Волгоградом и остановкой «Культбаза».

Страху натерпелись его пассажиры, когда волна хлестнула так, что у теплохода вылетели передние стекла, рассказывают очевидцы в местных пабликах.

Качка была такой, что судно едва не опрокинулось, делятся пассажиры. Погода накануне была не для речных прогулок: на область обрушились ливни и грозы, град и ветер до 20−25 метров в секунду, а временами — до 29 м/с.

К счастью, при этом происшествии никто не пострадал. В отличие от рыбаков, которые вышли накануне в акваторию Волги на моторной лодке. Тела троих уже обнаружили спасатели, четвертый участник трагической прогулки пока не найден. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».