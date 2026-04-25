Россельхознадзор: 20 тонн свиного жира из Беларуси уничтожены в России

В Смоленской области Россельхознадзором предотвращен незаконный ввоз более 20 тонн свиного жира из Беларуси.13 марта 2026 года была остановлена, а затем и задержана машина с белорусскими номерами, которая везла в Москву 20,4 тонны замороженного свиного жира. Производителем был указан Столбцовский мясоконсервный комбинат.
В ходе первичного документарного контроля выяснилось, что перевозчик предоставил фальсифицированный ветеринарный сертификат. На документе имелись отметки о якобы проведенном специалистами Россельхознадзора ветеринарном контроле в официальном пункте ввоза при въезде автомашины на российскую территорию.
Далее груз подвергли детальному осмотру, в результате которого оказалось, что на погрузочных паллетах не было оттисков клейм, которые бы подтверждали проведение ветеринарно-санитарной экспертизы жира белорусской ветеринарной службой.
В ходе дальнейшего разбирательства, в том числе с привлечением Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси, выяснилось, что заявленные в сопроводительных документах происхождение и безопасность продукции не соответствуют действительности.
21 апреля 2026 года вся данная партия свиного жира была утилизирована.