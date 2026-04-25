Россельхознадзор: 20 тонн свиного жира из Беларуси уничтожены в России

В Смоленской области Россельхознадзором предотвращен незаконный ввоз более 20 тонн свиного жира из Беларуси.13 марта 2026 года была остановлена, а затем и задержана машина с белорусскими номерами, которая везла в Москву 20,4 тонны замороженного свиного жира. Производителем был указан Столбцовский мясоконсервный комбинат.