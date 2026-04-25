В Воронежской области сельчанка сожгла чужой дом и постройки с зерном

Новохоперский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор местной жительнице. Женщину признали виновной в умышленных поджогах чужого имущества, которые повлекли значительный ущерб. Об этом рассказали в суде 24 апреля.
Как установило следствие, первый эпизод произошел 30 июня 2025 года. Женщина, находясь у дома потерпевшей, подложила бумагу под деревянные поленья на веранде и подожгла. Огонь быстро перекинулся на жилой дом — строение и все, что находилось внутри, полностью сгорело.
Второй случай произошел 27 сентября того же года. Фигурантка проникла в нежилую хозяйственную постройку, расположенную в 50 метрах от дома другого потерпевшего и с помощью зажигалки подожгла одежду. Пламя уничтожило две хозяйственные постройки, а также тонну пшеницы.
Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, с причинением значительного ущерба) — по каждому из двух эпизодов.
По совокупности преступлений женщине назначено окончательное наказание: 2 года принудительных работ. Осужденная будет трудиться, а из ее заработной платы станут удерживать 5% в доход государства.