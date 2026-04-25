СК: житель Ангарска ударил ребёнка в автобусе

По время мониторинга СМИ СК нашли видео, в котором граждане жалуются на то, что мужчина в автобусе ссорился с пожилой женщиной и ребёнком. Несовершеннолетнего он ударил по лицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления», — сообщает пресс-служба.
Известно, что всё произошло в автобусе, который следовал по маршруту № 27. Дело находится на контроле прокуратуры. Статья, по которой оно было возбуждено 213 УК РФ, хулиганство.