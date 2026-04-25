В ДТП на трассе М-12 в Татарстане погибли четыре человека

Утром 16 апреля на федеральной трассе М-12 в Кайбицком районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Авария унесла жизни четырех человек.
В Автодоре сообщили, что причина ДТП — переутомление водителя легковой машины. Мужчина уснул за рулем. Транспортное средство двигалось без контроля, что не позволило избежать столкновения.
При ударе легковушка практически наполовину вошла под грузовик и получила серьезные деформации. Водитель грузового автомобиля не смог предотвратить столкновение: времени на торможение не оставалось.
Происшествие привлекло внимание к проблеме безопасности на дорогах. Особую важность приобретает соблюдение режима отдыха водителями, совершающими дальние поездки.