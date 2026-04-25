Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП на трассе М-12 в Татарстане погибли четыре человека

Причиной аварии названо переутомление водителя легковушки, уснувшего за рулем.

Источник: ГК «Автодор»

Утром 16 апреля на федеральной трассе М-12 в Кайбицком районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Авария унесла жизни четырех человек.

В Автодоре сообщили, что причина ДТП — переутомление водителя легковой машины. Мужчина уснул за рулем. Транспортное средство двигалось без контроля, что не позволило избежать столкновения.

При ударе легковушка практически наполовину вошла под грузовик и получила серьезные деформации. Водитель грузового автомобиля не смог предотвратить столкновение: времени на торможение не оставалось.

Происшествие привлекло внимание к проблеме безопасности на дорогах. Особую важность приобретает соблюдение режима отдыха водителями, совершающими дальние поездки.