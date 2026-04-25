В Уфе зафиксировали превышение этилбензола в воздухе

Аномалию выявили на проспекте Октября.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе зафиксировали загрязнение воздуха. Об этом сообщил Башгидрометцентра.

Согласно замерам специалистов, в минувшую среду, 22 апреля, концентрация этилбензола была превышена в три раза от допустимой нормы. Аномальное содержание загрязняющего вещества зарегистрировал пункт наблюдения на проспекте Октября, 141 в 13:00.

— Превышений по другим веществам не зафиксировали, — добавили в ведомстве.

Этилбензол — это бесцветная горючая жидкость с бензиновым запахом. При вдыхании в высоких концентрациях может вызывать раздражение дыхательных путей, головокружение и токсическое воздействие на нервную систему.