В Уфе зафиксировали превышение этилбензола в воздухе

В Уфе зафиксировали загрязнение воздуха. Об этом сообщил Башгидрометцентра.
Согласно замерам специалистов, в минувшую среду, 22 апреля, концентрация этилбензола была превышена в три раза от допустимой нормы. Аномальное содержание загрязняющего вещества зарегистрировал пункт наблюдения на проспекте Октября, 141 в 13:00.
— Превышений по другим веществам не зафиксировали, — добавили в ведомстве.
Этилбензол — это бесцветная горючая жидкость с бензиновым запахом. При вдыхании в высоких концентрациях может вызывать раздражение дыхательных путей, головокружение и токсическое воздействие на нервную систему.