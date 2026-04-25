Жителя Воронежа арестовали на два месяца по обвинению в насилии над тремя детьми

24 апреля Левобережный районный суд Воронежа принял решение об аресте местного жителя. Мужчину обвиняют в тяжком преступлении против троих несовершеннолетних.
Фигуранту вменяют п. «б» ч. 5 ст. 132 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, обвиняемый заведомо знал, что потерпевшие не достигли 12-летнего возраста, то есть находились в беспомощном состоянии, и совершил в отношении них действия сексуального характера.
Суд, изучив личность обвиняемого, а также учитывая высокую степень общественной опасности инкриминируемого деяния, постановил заключить его под стражу. Срок содержания в СИЗО — два месяца.
Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.