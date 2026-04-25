После гибели красноярцев и иркутян гору Мунку-Сардык закрыли до 29 апреля

С 25 по 29 апреля проход в район горного массива Мунку-Сардык полностью закрыт. Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил об ограничениях после того, как местные склоны за несколько дней унесли несколько жизней. В Окинском районе ввели муниципальный режим ЧС.