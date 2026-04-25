После гибели красноярцев и иркутян гору Мунку-Сардык закрыли до 29 апреля

С 25 по 29 апреля проход в район горного массива Мунку-Сардык полностью закрыт. Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил об ограничениях после того, как местные склоны за несколько дней унесли несколько жизней. В Окинском районе ввели муниципальный режим ЧС.
20 апреля при спуске с Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярского края.
Как сообщили в Тункинском райсуде Бурятии, среди погибших были две женщины и гид-проводник.
23 апреля были арестованы после предъявления обвинения трое организаторов. Все они сотрудники туроператора из Красноярска «Эндевор тур». Двое мужчин и женщина, гендиректор компании, обвиняются в нарушении требований безопасности при восхождении к пику Мунку-Сардык Окинского района Бурятии в группе лиц по предварительному сговору.
На следующий день, 24 апреля, на горе сошла лавина. Под снегом оказались участники другого восхождения из Иркутска. Трое найдены погибшими, еще одного человека ищут до сих пор.