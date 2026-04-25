Новосибирец задержан за поджог кафе в Санкт-Петербурге

Новосибирца подозревают в поджоге кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга.
По данным ведомства, 14 августа 2025 года на Чугунной улице в Северной столице произошёл пожар в кафе. Владелец заведения написал заявление о поджоге, после чего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
«Днём 23 апреля в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и выезда в служебную командировку в Новосибирск, по месту жительства, подозреваемый в совершении этого преступления 37-летний ранее судимый мужчина был задержан и доставлен в Северную столицу», — говорится в сообщении. Установлено, что сибиряк хотел заработать денег и получил заказ от телефонных мошенников на поджог кафе. После выполнения задания он вернулся обратно в Новосибирск. Сейчас фигурант задержан.
Напомним, в последнее время Новосибирск нередко фигурирует в сводках о задержаниях. Так, ФСБ сообщила о предотвращении теракта, целью которого было руководство Роскомнадзора — исполнителями готовившегося преступления стали молодые люди, придерживающиеся неофашистской идеологии. В рамках операции по пресечению теракта задержали семь человек одновременно в нескольких городах страны, включая Новосибирск.