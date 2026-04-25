На Кубани рассказали о ситуации с подтопленными паводком домами

В Краснодарском крае из-за ливней число подтопленных домов выросло в два раза.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае количество подтопленных в результате ливней придомовых территорий увеличилось почти вдвое и на данный момент превышает 230 дворов. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

«По уточненным данным, в Белореченском районе из-за проливных дождей произошло подтопление 236 придомовых территорий. Подтопления придомовых территорий зафиксировали в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях», — говорится в сообщении.

По данным краевого оперштаба, вода заходила в 48 частных и один многоквартирный дом. При этом в 14 из них работы по откачке продолжаются. Угрозы для местных жителей нет.

Как писал сайт KP.RU, накануне вечером власти Белореченского района ввели режим ЧС в Южненском сельском поселении. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, местная река затопила несколько дворов села и зашла в домовладения. Он уточнил, что для жителей, чье жилье оказалось в зоне подтопления, развернут пункт временного размещения в Доме культуры.