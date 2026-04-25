ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области

«ВСУ нанесли удары по семи муниципалитетам. Ранен мирный житель. Бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ мужчину, пострадавшего в результате атаки дрона на легковой автомобиль в городе Грайворон», — написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма, непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а также осколочные ранения руки и ноги.
Губернатор добавил, что в городе Грайворон повреждены девять частных домовладений, а также три квартиры, два соцобъекта и административное здание. В хуторе Тополи и селах Гора-Подол, Новостроевка-Первая были атакованы легковые автомобили и повреждены четыре частных дома.
В Шебекинском округе, по данным Гладкова, в Архангельском дрон повредил частный дом и газовую трубу, в Вознесеновке — грузовик, ЛЭП и два дома, в Шебекино — грузовой автомобиль с прицепом, в Новой Таволжанке — два дома и две машины, в Маломихайловке уничтожен автомобиль.
Глава области уточнил, что в Белгородском округе в Беловском обломки сбитого БПЛА пробили кровлю гаража, в Отрадном FPV-дрон повредил дом. В Борисовском округе в Грузском дрон повредил мопед, в Валуйском округе в Казначеевке — грузовик, в Ракитянском округе в Бобраве — два легковых автомобиля, в Волоконовском округе в Волчьей Александровке выбиты окна и поврежден автомобиль.