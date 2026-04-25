При атаке дрона на автомобиль в Грайвороне ранен мирный житель

Сегодня утром украинский беспилотник врезался в многоэтажку в центре Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. За медпомощью обратились девять человек. Атаку, предположительно, совершил дрон FP-1, запущенный из Харьковской области. Эксперт отметил, что такой аппарат способен пролетать до 1800 км и обычно используется как раз для подобных ударов.