В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения на журналиста MSK1

На журналиста напали возле территории предприятия в подмосковном Беляниново. Туда Михаил направился по редакционному заданию после жалоб местных жителей на стройку бетонного завода на полях и землях, отведенных под жилье. Михаила у забора предприятия встретил мужчина. Журналист задал ему вопрос, после чего тот ударил его по лицу, отобрал телефон и удалил видеозаписи репортажа. Журналисту диагностировали «сотрясение головного мозга», госпитализация не понадобилась.