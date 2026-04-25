Элитный Porsche Taycan протаранил забор исторической усадьбы в Сокольниках

Усадьба была построена в начале XX века архитектором Самуилом Айзиковичем для купца первой гильдии П. Цигеля. В 1918 году здание национализировали. В разное время там располагались детский туберкулёзный санаторий, а также студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».