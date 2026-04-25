Два человека пострадали в результате падения с мотоцикла на МСД

По данным источника, мотоциклист на дублере в районе Березовой аллеи не справился с управлением, в результате чего он и его пассажирка упали с байка. Обоих с переломами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, уточняется в публикации.