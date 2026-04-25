До 236 выросло число затопленных участков в Белореченском районе на Кубани

В Белореченском районе Краснодарского края до 236 выросло количество затопленных придомовых территорий из-за паводков. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Около 16:00 мск штаб писал о затоплении 131 придомовой территории.

Подтопления фиксируют в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском. Вода зашла в 48 частных домов и один многоквартирный дом. В 14 частных домах продолжают откачивать воду. В аварийно-спасательных и восстановительных работах участвуют 129 человек с привлечением 38 единиц техники.

В оперштабе отметили, что вода с большинства территорий сошла. Жизни населения ничего не угрожает. Проезд по всем дорогам, где наблюдались затопления, открыт.