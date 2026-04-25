В Мали уничтожены 80 боевиков, участвовавших в атаках на позиции армии

«Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны», — сказал Дембеле. По его словам, ликвидированы не менее 80 боевиков. По телеканалу были показаны кадры убитых боевиков, их оружие и транспортные средства.
Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что все атаки боевиков были отбиты и власти полностью контролируют ситуацию на территории всей страны. Данные о возможных потерях в рядах правительственных сил не публиковались.
Согласно поступившей информации, нападения ранним утром 25 апреля совершили две группировки — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ, или JNIM), признающей себя частью «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и созданный повстанцами-туарегами «Фронт освобождения Азавада». Малийские спецслужбы полагают, что боевики координировали свои действия. Отряды ДНИМ атаковал на западе и в центральной части страны армейские позиции в почти десятке городов. Это — столица страны Бамако, расположенные на западе Мали вблизи от границы с Сенегалом Диболи, Каес и Сандере. Были совершены нападения в города Ниоро-дю-Сахель и Гогуи, находящиеся недалеко от границы с Мавританией, а также на Саваре, Молодо и Нионо в центральной части Мали. Согласно сообщению малийской армии, все они подверглись артиллерийскому обстрелу. В свою очередь повстанцы-туареги атаковали на северо-востоке Мали города Гао и Кидаль.
Боевики применяли тяжелое вооружение, беспилотники, использовали заминированные автомобили, передают малийские силовики. Часть средств, которые использовали отряды нападавших, захвачена.