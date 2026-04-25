В Мали уничтожены 80 боевиков, участвовавших в атаках на позиции армии

Согласно поступившей информации, нападения ранним утром 25 апреля совершили две группировки — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ, или JNIM), признающей себя частью «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и созданный повстанцами-туарегами «Фронт освобождения Азавада». Малийские спецслужбы полагают, что боевики координировали свои действия. Отряды ДНИМ атаковал на западе и в центральной части страны армейские позиции в почти десятке городов. Это — столица страны Бамако, расположенные на западе Мали вблизи от границы с Сенегалом Диболи, Каес и Сандере. Были совершены нападения в города Ниоро-дю-Сахель и Гогуи, находящиеся недалеко от границы с Мавританией, а также на Саваре, Молодо и Нионо в центральной части Мали. Согласно сообщению малийской армии, все они подверглись артиллерийскому обстрелу. В свою очередь повстанцы-туареги атаковали на северо-востоке Мали города Гао и Кидаль.