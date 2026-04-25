В Севастополе третий раз за день приостановили движение морского транспорта

Приостановку движения морского транспорта в дирекции объясняют закрытием рейдов, частей портов для стоянки судов, на площади Нахимова и площади Захарова. Причину закрытия рейдов в пресс-службе не уточнили. Позднее дирекция сообщила о воздушной тревоге и прекращении движения всего общественного транспорта.