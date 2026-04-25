На Кубани число подтопленных придомовых территорий выросло до 236

В Белореченском районе Краснодарского края выросло число придомовых территорий, затопленных из-за ливней и подъёма уровня воды в реках. Теперь их насчитывается 236. Серьёзно пострадали 48 частных домов и одна многоэтажка. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе региона.