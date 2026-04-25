Учитель-педофил знакомился с детьми в Roblox и развращал их

42-летний Эван Майкл Сэндс преподавал в школе Рандаццо в Коконат-Крик. По версии следствия, он использовал платформы Discord и Roblox, чтобы склонять несовершеннолетних к отправке интимных фото и видео. Расследование началось после того, как в декабре в Национальный центр по розыску пропавших и эксплуатируемых детей поступила информация о двух видео с сексуальным насилием над шестилетними девочками.