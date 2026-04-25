Учитель-педофил знакомился с детьми в Roblox и развращал их

В американском штате Флорида арестовали учителя частной школы по обвинению в хранении материалов с детской порнографией. Об этом пишет People.
42-летний Эван Майкл Сэндс преподавал в школе Рандаццо в Коконат-Крик. По версии следствия, он использовал платформы Discord и Roblox, чтобы склонять несовершеннолетних к отправке интимных фото и видео. Расследование началось после того, как в декабре в Национальный центр по розыску пропавших и эксплуатируемых детей поступила информация о двух видео с сексуальным насилием над шестилетними девочками.
Федеральные агенты выяснили, что учитель обменивался этими файлами через Discord. Он вёл многочисленные переписки с детьми младше 12 лет.
В ходе переписок он убеждал их присылать ему изображения и видео сексуального характера. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.
Читайте также: «Британца обязали выплатить стюардессе 5 тыс. евро за домогательства».