Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградское УФАС уличило чиновников Урюпинска в запретной дружбе с МАУ

Волгоградское УФАС привлекло к административной ответственности МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области». Как сообщили в региональном управлении антимонопольного органа, муниципальному автономному учреждению и его должностному лицу назначены административные штрафы.

В УФАС выяснили, что в июле 2025 года администрация городского округа и МАУ «Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области» заключили антиконкурентное соглашение. В частности, наблюдательный совет МАУ, полностью подконтрольный чиновникам, утвердил положение о закупках, позволяющее учреждению получать контракты на благоустройство территорий. Хотя такие работы не относились к основным видам деятельности учреждения и фактически преследовали удовлетворение нужд городской администрации.

При этом чиновники, заказывая работы по благоустройству, финансировали МАУ в обход процедуры торгов, предусмотренных Законом о контрактной системе.