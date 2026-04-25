Популярный 22-летний блогер насмерть разбился в аварии с пьяным водителем

В ДТП погиб 22-летний блогер Музахид Миллад, известный в сети как «Advance Gaming». У него было около 1 млн подписчиков на YouTube, пишет People.

Авария произошла 22 апреля. Миллад ехал в машине с женой, когда другой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в них. 31-летнего водителя арестовали по подозрению в пьяном вождении — тест показал превышение допустимого уровня алкоголя.

Жена блогера, 23-летняя девушка, попала в больницу. Её выписали на следующий день, но она не может ходить без посторонней помощи.

Смерть Миллада подтвердили в его YouTube-канале.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром в Малайзии в результате несчастного случая скончался Advance Gaming», — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Все видео блогера после его смерти были удалены.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Все видео блогера после его смерти были удалены.