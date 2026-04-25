ПВО за шесть часов сбила 22 украинских дрона над шестью регионами РФ

В военном ведомстве информировали, что 25 апреля в указанный временной промежуток средствами ПВО были сбиты 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона киевского режима на легковушку в Грайворонском округе погибла женщина. Кроме того, тяжёлые ранения получил мужчина. Его доставили в городскую больницу № 2, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
