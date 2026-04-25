Один человек погиб, девять пострадали при ударах ВСУ по ДНР

При ударе БПЛА по заправке в Куйбышевском районе Донецка пострадали женщина 1987 года рождения и мужчины 1959, 1967, 2006 годов рождения. У всех диагностированы травмы средней степени тяжести. Еще один беспилотник ударил по машине на дороге Светлодарск — Дебальцево. Ранения получил мужчина 1989 года рождения.