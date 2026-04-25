СКР обязал гендиректора «Эксмо» явиться к следователю в понедельник

Претензии следствия связаны с тем, что издательство продолжало распространять книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после того, как в 2023 году «движение ЛГБТ*» признали экстремистским и запретили. В «Эксмо» пояснили, что несколько десятков таких экземпляров не были учтены в складских остатках и какое-то время продолжали продаваться.