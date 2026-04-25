Парапланериста после жёсткой посадки сняли с вершины горы в КБР

Ранее лавина сошла на туристов в горах Бурятии. Трое выживших после ЧП на горе Мунку-Сардык попали в больницу. Также спасатели обнаружили три тела. Позже стало известно — гид туристической группы погиб под снегом. После инцидента в горах объявили режим ЧС.