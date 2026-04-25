ВСУ атаковали дронами Севастополь, сбили три БПЛА

«По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент», — сообщил он.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Спасательная служба Севастополя передала — гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал мирный житель. Всего киевский режим нанёс удары по семи муниципалитетам.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше