ВСУ атаковали дронами Севастополь, сбили три БПЛА

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками. Российские силы ПВО и мобильные огневые группы отбивают налёт. Оперативные службы уже сбили три БПЛА. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент», — сообщил он.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Спасательная служба Севастополя передала — гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал мирный житель. Всего киевский режим нанёс удары по семи муниципалитетам.

