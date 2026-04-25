В ЮАР носорог насмерть затоптал зоозащитника, спасавшего животных

Ранее в Австралии 20-летний Джимми выжил после нападения гребнистого крокодила: он уснул на пляже, хищник набросился на него рано утром. Парня доставили в местную больницу, затем перевезли в Перт, где срочно прооперировали, сейчас его состояние стабильное. Это второй случай нападения в этом году, власти рекомендуют спать в палатках не ближе 50 метров от водоёмов.