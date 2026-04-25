Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое взрослых и двое детей ранены при атаке на Белгородскую область

Вечером 25 апреля украинские войска вновь атаковали Белгородскую область. Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по легковому автомобилю. В машине находились четыре человека. У одного мужчины — осколочные ранения спины, ног и грудной клетки. У второго — осколочные ранения спины. У 13-летнего мальчика — рваная рана ноги. У 12-летнего — осколочные ранения плеча и спины.

Бойцы самообороны оперативно доставили всех пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

На месте атаки повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

В городе Алексеевка беспилотник самолётного типа атаковал многоквартирный дом. Загорелся балкон в одной из квартир. Пожарные расчёты уже ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что при обстрелах Донецкой Народной Республики один мирный житель погиб и ещё девять получили ранения. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что люди пострадали из-за киевской агрессии. Атаки на приграничные территории продолжаются ежедневно.

