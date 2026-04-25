Двое взрослых и двое детей ранены при атаке на Белгородскую область

В селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по легковому автомобилю. В машине находились четыре человека. У одного мужчины — осколочные ранения спины, ног и грудной клетки. У второго — осколочные ранения спины. У 13-летнего мальчика — рваная рана ноги. У 12-летнего — осколочные ранения плеча и спины.