Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Четыре жителя Белгородской области, включая двоих детей, пострадали в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ржевке. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Помимо этого, в Алексеевке беспилотник атаковал многоэтажный дом. В результате инцидента в одной из квартир загорелся балкон, на месте работают спасатели.
— У одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего — осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины, — написал Гладков в своем канале в МАКС.
До этого губернатор Белгородской области сообщил, что мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского дрона в городе Грайворон. По его данным, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место врачи оказали ей помощь.