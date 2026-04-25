Аттракцион-катапульта с людьми обрушился в Испании

В испанской Севилье на ярмарке оборвался трос экстремального аттракциона «катапульта» прямо во время запуска, пишут People и The Sun.
По данным изданий, капсулу с людьми уже раскручивали на большой высоте, когда крепление не выдержало. После разрыва троса конструкцию начало резко раскачивать, и она ударилась о опору.
В результате пострадали четыре человека. Двое были госпитализированы, ещё двое получили лёгкие травмы. Отмечается, что среди находившихся в капсуле были дети.
Очевидцы сняли момент происшествия на видео — на кадрах видно, как аттракцион теряет устойчивость прямо во время работы. После инцидента работу установки остановили, начата проверка.