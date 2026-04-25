Парапланерист совершил жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист получил травмы ноги и руки во время жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, ЧП произошло в Чегемском районе республики.
«Поступило сообщение, что в Чегемском районе парапланерист совершил жесткую посадку, в результате чего получил травму ноги и руки», — рассказали спасатели.
Парапланеристу оказали первую помощь, а затем на специальных носилках транспортировали до автодороги. Пострадавший был доставлен на машине в больницу.
К работам привлекались шесть спасателей.
