Парапланерист совершил жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист пострадал в результате жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии.

Источник: Аргументы и факты

Парапланерист получил травмы ноги и руки во время жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, ЧП произошло в Чегемском районе республики.

«Поступило сообщение, что в Чегемском районе парапланерист совершил жесткую посадку, в результате чего получил травму ноги и руки», — рассказали спасатели.

Парапланеристу оказали первую помощь, а затем на специальных носилках транспортировали до автодороги. Пострадавший был доставлен на машине в больницу.

К работам привлекались шесть спасателей.

Ранее стало известно о гибели в Турции 37-летнего гендиректора строительной компании Вячеслава Грибанова. Он разбился при прыжке с парапланом со скалы.

Напомним, в Китае парапланерист чуть не замерз насмерть, когда его затянуло в облака.