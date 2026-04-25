Медведь напал на жителя Коми

На территории сельского поселения Трусово в Республике Коми медведь напал на человека. Об этом 25 апреля сообщила местная администрация на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Будьте внимательны и осторожны! На территории поселения зафиксирован случай нападения медведя на человека!» — говорится в сообщении.

Представители администрации поселения призвали граждан соблюдать осторожность и без особой необходимости не посещать лесные массивы.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 20 апреля сообщили, что в Южно-Сахалинске у учебно-тренировочного центра «Восток» ликвидировали медведя, который неоднократно пытался попасть на эту территорию. Уточнялось, что причина такого поведения животного осталась неизвестной.